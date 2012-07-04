ВР установила ограничения для врачей и фармацевтов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно установления ограничений для медицинских и фармацевтических работников во время осуществления ими профессиональной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого закона проголосовали 263 народных депутата из 268 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что медицинские и фармацевтические работники во время осуществления ими профессиональной деятельности не имеют права получать от субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и/или реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, их представителей неправомерную выгоду; получать от субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и/или реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, их представителей образцы лекарственных средств, изделий медицинского назначения для использования в профессиональной деятельности (кроме случаев, связанных с проведением в соответствии с договорами клинических исследований лекарственных средств или клинических испытаний изделий медицинского назначения); рекламировать лекарственные средства, изделия медицинского назначения, в том числе выписывать лекарственные средства на бланках, которые содержат информацию рекламного характера, и указывать производителей лекарственных средств (торговых марок).

Кроме того, они не имеют права по требованию потребителя во время реализации (отпуска) лекарственного средства не предоставлять или предоставлять недостоверную информацию о наличии в данном аптечном заведении лекарственных средств с таким же действующим веществом (по международному непатентованному названию), формой отпуска и дозированием, в частности скрывать информацию о наличии таких лекарственных средств по более низкой цене.

Положения этого пункта распространяются исключительно на фармацевтических работников.

За нарушение требований этой статьи медицинские и фармацевтические работники несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Закон вступает в силу с 1 августа 2012 года.