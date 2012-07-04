Минздрав опроверг информацию о "черных трансплантологах"

Министерство здравоохранения Украины опровергает информацию, которая была распространена в последнее время в СМИ, относительно «незаконной трансплантации человеческих органов» и деятельности «черных трансплантологов» в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, деятельность работников Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы не принадлежит к трансплантологии.

Единственным предприятием - производителем биоимплантатов в Украине является государственное предприятие "Биоимплант", подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве отметили, что сотрудничество ГП "Биоимплант" Минздрава Украины с Ивано-Франковским областным бюро судебно-медицинской экспертизы в сфере биоимплантологии было прекращено еще в середине 2011 года.

Следовательно, ГП "Биоимплант" Минздрава Украины никакого отношения к упомянутой в СМИ ситуации не имеет, обнародованная информация не отвечает действительности, подчеркивают в Минздраве.

Главным направлением работы Государственного предприятия "Биоимплант" Минздрава Украины, объясняют в ведомстве, является изготовление биоимплантатов по самым современным технологиям как изделий медицинского назначения в соответствии с действующим законодательством Украины. "Биоимплант" путем осуществления своей деятельности обеспечивает все лечебно-профилактические заведения и научно-исследовательские институты в Украине биоимплантатами, что дает возможность предоставлять значительному количеству больных, как взрослых, так и детей, специализированную хирургическую помощь.

В ведомстве также разъяснили, что по закону Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", трансплантация - специальный метод лечения, который заключается в пересадке реципиенту органа или другого анатомического материала, взятого у человека или животного.

В статье 143 УК Украины под трансплантацией также понимается специальный метод лечения, которое заключается в пересадке реципиенту (лицу, для лечения которого применяется трансплантация) органа или другого анатомического материала, взятого у человека. Статья 9 Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку" отдельно определяет другие виды деятельности, которые не являются трансплантацией. К ним принадлежит взятие анатомических материалов у умерших доноров, изготовление биоимплантатов и др. Биоимплантаты - это средства медицинского назначения, они не являются гомотрансплантатами и не используются для трансплантации. Биоимплантаты используются для вживления, на которое не распространяется сфера действия закона.

Таким образом, трансплантация - это изъятие органов (печени, сердца, почки, легкого), которые должны быть функционирующими на момент их пересадки реципиенту, то есть - живыми. В свою очередь, изготовление биоимплантатов из анатомических материалов - это использование по специальным технологиям неживых производных, то есть тканевых компонентов (костей, сетчатки глаза и пр.) окончательно умершего человека.