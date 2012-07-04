Завтра в Украине - жара

Завтра в Украине сохранится жаркая погода, в некоторых регионах ожидаются ливни и град.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, завтра сохранится переменная облачность. Без осадков, только в Крыму, а днем и на Левобережье местами кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 29-34°, в южной части, на крайнем западе страны и в центральных областях местами 35-38°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

В столице без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, возле Евпатории 19°; в Днепре возле Киева 24°.