Украинским аптекам запретили иметь собственные названия

Аптекам запретили иметь собственные названия.

Как пишет издание «КоммерсантЪ», брендированные аптечные сети оказались вне закона — согласно новым лицензионным условиям, вступившим в силу на днях.

В Украине вступили в силу новые "Лицензионные условия ведения хоздеятельности по производству и торговле лекарственными средствами", сообщили вчера в Госинспекции по контролю качества лекарственных препаратов. Согласно им, с 1 июля на аптечных вывесках больше не может использоваться другая информация, кроме обозначения вида деятельности ("Аптека", "Аптечный склад", "Аптечный пункт" или "Аптечный киоск"). Данные о субъекте хоздеятельности разрешено разместить лишь на небольшой информационной табличке у входа вместе с режимом работы точки продажи.

Такие условия госинспекция разработала после многочисленных жалоб потребителей на вывески, вводящие их в заблуждение, сказали в ведомстве. "Граждане жаловались, в частности, на "Аптеку низких цен" и "Социальную аптеку". Мы сочли названия этих аптек некорректными, и профильные ассоциации с нами согласились", — уточнила пресс-секретарь госинспекции Елена Лицоева.

Однако в результате аптечные сети лишаются самоидентификации, отмечают участники рынка. Они возражают, что таким образом государство не способствует развитию аптек, предлагающих населению дешевые лекарства, хотя в правительстве неоднократно заявляли, что борются с завышением аптеками цен.

"Мы вкладывали значительные маркетинговые средства в собственный бренд. Если сеть лишат ее идентификации, она не может проводить акции, внедрять дисконтные программы", — отмечает директор консалтинговой компании "Агентство медицинского маркетинга" Юрий Чертков.

По оценкам гендиректора сети TAS Валерия Гудзенко, компания ежегодно вкладывает в продвижение около 2 млн грн: "Если мы сменим вывески, значит, все эти деньги тратились впустую".

Издание также подчеркивает, что если сеть лишат идентификации, она не может проводить акции, внедрять дисконтные программы.

Министерство здравоохранения уже готовит поправки, согласно которым менять вывески нужно только тем аптекам, названия которых могут ввести потребителя в заблуждение относительно цены продукции или других преимуществ.

"Большинству сетей не придется менять вывески. Дело в том, что после выявления нарушения аптеке дается месяц на его устранение. За это время поправки должны быть приняты", — поясняет Е.Лицоева.

Источник: http://kommersant.ua/doc/1973040