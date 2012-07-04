В Шепетовке 2-летний ребенок упал в канализационный люк
12:37, 04 июля 2012Страна
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Госпитализирован с ушибами
В Шепетовке Хмельницкой области ребенок в возрасте 2,5 года упал в канализационный люк.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Хмельницкой области, происшествие произошло в результате неосторожности, а люк был поломан.
В настоящее время ребенок госпитализирован в узловую больницу станция Шепетовка с диагнозом поверхностные ссадины головы, ушиб мягких тканей головы.
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