В Шепетовке 2-летний ребенок упал в канализационный люк

В Шепетовке Хмельницкой области ребенок в возрасте 2,5 года упал в канализационный люк.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Хмельницкой области, происшествие произошло в результате неосторожности, а люк был поломан.

В настоящее время ребенок госпитализирован в узловую больницу станция Шепетовка с диагнозом поверхностные ссадины головы, ушиб мягких тканей головы.