Завтра в Украине - +32 жары

В течение суток 4 июля погоду в Украине обусловит область повышенного давления. В Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 17-20 градусов, днем 29-32. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в целом по стране сохранится теплая погода, существенных осадков не ожидается, лишь в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза.

В северных областях без существенных осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-32. Ветер северо-западный, юго-западный, 3-10 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью 17-23 градуса, днем 27-32. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

В восточных областях без существенных осадков. Температура ночью 16-17, днем 28-30 градусов. Ветер северный, северо-западный, 3-10 м/с.

В западных областях преимущественно без осадков, лишь в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-21 градус, днем 30-35, в Карпатах 24-29. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 17-18 градусов, днем 30-31. Ветер северо-западный, юго-западный, 3-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 4 июля: в Евпатории, Севастополе , Феодосии и Ялте без осадков. Ветер северо-восточный, северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 18-19 градусов, днем 28-31.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Одессы 22-24 градуса, в районе Евпатории и Феодосии не выше 17.

Погода на курортах в Карпатском регионе 4 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-32. Ветер юго-западный, юго-восточный, 3-10 м/с, во время грозы порывистый.