СНБО обеспокоено демографической ситуацией в Украине

Руководство Украины хорошо осознает долгосрочные угрозы, порожденные социально-демографическим кризисом в нашей стране, который начался много лет назад. Но задача именно сегодняшних поколений - сделать все для перелома ситуации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам А.Клюева, это виденье отображено и в принятой недавно новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.

Секретарь СНБО сослался на мнение отечественных ученых, которые утверждают, что в период демографического кризиса Украина вступила еще в середине 60-х годов. Тогда как раз начался рост смертности - особенно в трудоспособном возрасте, в первую очередь среди мужчин, а также - снижение рождаемости, которая сократилась до уровня, который не обеспечивает даже простого воссоздания поколений.

Как отметил А.Клюев, на глубоком понимании системных проблем страны построены все стратегические документы, которые принимаются властью, в том числе и Программа президентских реформ до 2014 года, и многие правительственные программы.

Растущий дефицит трудовых ресурсов, старение населения, низкая экономическая активность и недооценка стоимости рабочей силы - это те угрозы, с которыми нам предстоит справляться в ближайшие годы, заявил А.Клюев.

С одной стороны, продолжается работа по стимулированию рождаемости, отметил секретарь СНБО. В очередной раз увеличиваются размеры социальных выплат для помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям. В этом году опять, с учетом роста прожиточного минимума, повышены размеры помощи при рождении ребенка и ряд других социальных выплат. Так, до конца 2012 года помощь на первого ребенка будет увеличена до 28,83 тыс. грн, второго - более 57,66 тыс. и на третьего ребенка – более 115,3 тыс. грн.

По мнению секретаря СНБО, параллельно с повышением уровня рождаемости Украине важно делать акцент на снижении смертности, повышении среднего возраста населения, укреплении здоровья нации. «Это и является основной целью медицинской реформы, усилий по повышению качества продуктов питания, воды, лекарств, которые потребляют украинцы, системы мероприятий по улучшению экологической ситуации», - заявил А.Клюев. По его словам, всем очевидно, что реформа системы здравоохранения крайне необходима. При увеличении за последние 10 лет расходов на эту сферу почти в пять раз, заболеваемость населения существенно не снизилась. Секретарь СНБО отметил, что, к счастью, в последние годы продолжительность жизни уже не падает, но она все еще значительно ниже, чем 20-30 лет назад.

В то же время, по его словам, ученые напоминают, что в 1960-ом Украина занимала 7-ое место в мире по продолжительности жизни, и намного опережала почти все европейские страны. «А это значит, что в течение 20-30 лет вполне в наших силах кардинально изменить ситуацию к лучшему», - заявил А.Клюев.

Он подчеркнул, что за последние 2 года для улучшения качества жизни граждан сделано намного больше, чем за все последнее десятилетие. Например, по его словам, открыт ряд новых и проведена реконструкция многих существующих больниц, в десятках медицинских учреждений обновлено оборудование. «Недавно в Днепропетровске открыт новый современный перинатальный центр, уже шестой в Украине. И уже через 2 года подобные заведения будут открыты во всех областных центрах Украины. Уже в следующем году планируется, например, ввести в эксплуатацию новый современный корпус киевского Охматдета», - сказал секретарь СНБО.

По его словам, в последние годы значительно снизился уровень детской смертности. Однако здоровье украинских детей вызывает все большую обеспокоенность - за последние 10 лет уровень заболеваемости возрос почти на треть, поэтому здоровье матери и ребенка должно находиться в центре внимания медицинской реформы, заявил А.Клюев.

Кроме этого, по его словам, за последние десятилетия серьезно возросла смертность в трудоспособном возрасте. Среди главных причин ученые называют нездоровый образ жизни, в том числе курение, алкоголизм, апатию и нерациональное питание, отметил секретарь СНБО. Поэтому, кроме модернизации системы здравоохранения, важно вести пропаганду спорта и здорового образа жизни, в том числе с использованием дополнительных экономических стимулов, сказал он.

По мнению А.Клюева, выход Украины из социально-демографического кризиса во многом зависит от общего социально-психологического состояния нации. «Важно, чтобы граждане осознали, что повысить качество жизни нам вполне по силам. Рождаемость стала расти, смертность будет снижаться, следовательно, мы должны обеспечить новое поколение детскими садами с высокообразованными воспитателями, современными школами, эффективной системой среднего профессионального и высшего образования, и, конечно, рабочими местами. Мы уже многое сделали за эти 2 года. Например, было открыто 875 новых детских садов на 77 тыс. мест. Стоит задание за 2-3 года полностью решить проблему дефицита детских дошкольных учреждений», - сказал секретарь Совбеза Украины.

По его словам, продолжается кропотливая работа над развертыванием качественных ипотечных программ, чтобы существенно расширить возможности граждан получить собственное жилье.

Секретарь СНБО отметил, что проведение Украиной Евро-2012 еще раз подтвердило, что нашей стране по силам любые сложные задания.

«Вера граждан в собственную страну и уверенность в завтрашнем дне, понимание нашей общей цели и своих личных стремлений чрезвычайно важны для будущего успеха Украины. Каждый человек должен понимать, зачем он живет и почему может гордиться собственной страной», - сказал А.Клюев.