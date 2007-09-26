В Ровенской области умер подросток из-за отравления грибами
За последние 2 года это первый случай
17-летний подросток 24 сентября умер в Ровенской областной детской больнице из-за отравления грибами.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Ровенской областной госадминистрации, текстом которого располагают Українські Новини.
Согласно сообщению, житель райцентра Сарны отравился грибами, которые собирал вместе со своим отцом.
Подростка с симптомами отравления доставили в Сарненскую райбольницу, через несколько дней лечения его перевезли в Ровно.
По словам заместителя главврача Ровенской областной детской больницы Георгия Думановского, за последние 2 года это первый случай смертельного отравления детей в области бледной поганкой.