В Ровенской области умер подросток из-за отравления грибами

17-летний подросток 24 сентября умер в Ровенской областной детской больнице из-за отравления грибами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Ровенской областной госадминистрации, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно сообщению, житель райцентра Сарны отравился грибами, которые собирал вместе со своим отцом.

Подростка с симптомами отравления доставили в Сарненскую райбольницу, через несколько дней лечения его перевезли в Ровно.

По словам заместителя главврача Ровенской областной детской больницы Георгия Думановского, за последние 2 года это первый случай смертельного отравления детей в области бледной поганкой.

Daily.UA