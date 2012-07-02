Гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о высокой пожароопасности в южных, центральных и восточных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

«К сожалению, в ряде областей эффективных осадков не было, в результате мы имеем чрезвычайно высокий класс пожарной опасности, который сформировался уже по состоянию на сегодня практически на всей территории южных, центральных и восточных областей Украины, причем показатель пожарной опасности в три-пять раз превышает критический уровень», - сообщил Н.Кульбида.

Он отметил, что погодные условия, которые ожидаются в дальнейшем, приведут в некоторых регионах - в Харьковской, частично Днепропетровской и Донецкой областях - к уменьшению показателя пожарной опасности вследствие выпадения умеренных дождей, а в других регионах он будет продолжать расти.

Заместитель директора департамента управления спасательными силами Министерства чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сообщил, что, по оперативным данным, на сегодняшний день в природных экосистемах возникло свыше 6 тысяч пожаров, при этом около 1 тысячи пожаров - непосредственно в лесных массивах.

Преимущественное большинство пожаров - около 80% - возникает на открытых участках из-за бесконтрольного сжигания мусора, сухой растительности и остатков сухой травы, на сельскохозяйственных угодьях, а также вдоль дорог и автомагистралей.

Н.Чечеткин добавил, что для предупреждения и реагирования на возможные пожары в природе сформированы группы, в которых задействовано 7,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.