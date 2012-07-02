Во время Евро-2012 в Украине не было чрезвычайных ситуаций

Во время Евро-2012 в Украине не произошло чрезвычайных ситуаций на объектах проведения чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора Департамента управления спасательными силами МЧС Николай Чечеткин.

«Вчера закончился финальный матч Евро-2012. На протяжении всего периода проведения Евро подразделения МЧС успешно справились со своим заданием - чрезвычайных ситуаций, резонансных событий и пожаров на объектах проведения Евро, которые относятся к компетенции МЧС, не произошло», - сообщил Н.Чечеткин.

Он отметил, что всего для обеспечения безопасности мероприятий, связанных с Евро-2012, от МЧС было привлечено около 5 тыс. человек личного состава и 1,2 тыс. единиц техники.