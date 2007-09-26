У ВИЧ-инфицированных нет возможности принимать лекарства во время ареста

Негосударственные организации призывают правительственные структуры как можно скорее решить вопрос о возможности принятия антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированными лицам во время задержания и ареста.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил исполняющий обязанности директора департамента политики и коммуникации Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел СКАЛА.

По его словам, на сегодня есть немало случаев, когда ВИЧ-положительных и больных СПИДом людей лишают права получать прописанные лекарственные средства в условиях временного задержания или ареста.

Руководитель национального адвокатского проекта международного благотворительного фонда «Вертикаль» Виктория БОНДАРЬ отметила, что в этой ситуации речь идет об опасности для здоровья людей, которые являются ВИЧ-инфицированными.

По ее словам, если эти люди своевременно не получают лекарства, то перерывается процесс лечения, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья этих людей, а иногда даже к смерти. При этом она добавила, что сегодня в Украине почти 6 тыс. человек получают антиретровирусное лечение.

Заместитель директора Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила СТОРОЖУК сообщила, что негосударственными организациями было инициировано решение этой проблемы. По ее словам, приказом министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА была создана рабочая группа, которая разработала проект Инструкции “О порядке обращения с лицами, принимающими антиретровирусные препараты, во время их задержания и ареста (взятия под стражу)”. Л.СТОРОЖУК добавила, что данный документ сейчас находится на согласовании в Министерстве здравоохранения и Министерстве внутренних дел, и после его визирования должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.

Участник пресс-конференции, который имеет ВИЧ-положительный статус, сообщил, что недавно был задержан работниками Оболонского райотдела милиции и ему пришлось неоднократно обращаться к работникам, содержавшим его под стражей, с просьбой предоставить ему лекарства для лечения. Он отметил, что его диагноз был разглашен, и он все же не смог своевременно получить необходимое лечение.

П.СКАЛА, в свою очередь, отметил, что такие случаи неединичные. Он выразил мнение, что таким образом в Украине нарушается конвенция о защите прав и основных свобод человека. П.СКАЛА также отметил, что на сегодня никто не отменял положений законодательства Украины о неуклонном соблюдении прав человека на лечение и медицинскую помощь, в том числе со стороны правоохранительных органов.

По словам П.СКАЛЫ, принятие межведомственной инструкции позволит выписать процесс оказания помощи больным людям, которые временно задержаны или арестованы.