«Днепропетровские террористы» планировали взрывы в Киеве.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Четверых днепропетровских террористов, которых обвиняют в серии взрывов в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, собираются судить через месяц-полтора.

«Мы рассчитываем, что материалы уйдут в суд уже в конце августа, возможно, и раньше. Это зависит от результатов почти 150 назначенных экспертиз. Одни уже проводятся, другие только начаты. Например, Виктор Сукачев в целом не уклоняется от общения со следствием. Но некоторые обстоятельства преподносит не полно, и на очных ставках с товарищами эти шероховатости выявляются. Проводим и другие следственные действия, закрепляющие полученные до этого доказательства вины всех четверых злоумышленников», — сообщили газете на условиях анонимности источники в облпрокуратуре.

Официально в прокуратуре и СБУ ход расследования не комментируют. Но «Сегодня» стали известны новые подробности в «деле подрывников». Роли в группе, по словам источника, были распределены таким образом: Виктор Сукачев (ник «Унабомбер») и Виталий Федоряк являлись ключевыми ее фигурами, а Лев Просвирнин и Дмитрий Рева были подручными на подхвате. Все ранее знакомы. Д.Рева учился с В.Сукачевым. Кроме взрывов, осуществленных в Днепропетровске (и нынешней весной, и прошлогоднего), в Харькове, Запорожье и угроз по поводу Донецка, боевики планировали атаковать Киев (какой объект должен был пострадать, следствие умалчивает). В.Сукачев требовал то 5 млн евро, то 5 млн долларов.

«Он наивно считал, что, получив деньги на карточки банка, что-то обналичит здесь, а оставшуюся сумму — за рубежом, куда выедет и заживет припеваючи, — сказал сотрудник прокуратуры. — У него есть младший брат, более успешный и состоятельный. Завидуя, хотел превзойти его таким диким способом».

После апрельских взрывов кандидат наук В.Сукачев, как сообщалось, дал интервью российскому телеканалу «Мир», где указал вероятных террористов из числа бывших военных или правоохранителей. На вопрос, кто кого нашел — журналисты политолога или тот — их, прокурорские говорят, что произошло это, в общем-то, случайно. Среди сослуживцев кафедры политологии, где он преподавал, якобы была негласная очередность комментировать для СМИ резонансные события. И когда прогремели взрывы, как раз выпал черед выступать В.Сукачеву.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстными целями.

По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».

Задержанные также подозреваются в организации еще трех терактов, произошедших в октябре-ноябре 2011 года. 13 октября 2011 года в центре Харькова около двух часов ночи произошел взрыв возле одного из киосков. 21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сильпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения.

В Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек — финансовый директор одной из местных фирм.