Что известно синоптикам о погоде в Украине

Сегодня в 11.00 в Министерстве чрезвычайных ситуаций Украины (ул. О.Гончара, 55-а) состоится брифинг по теме: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине". Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в мероприятии примет участие директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Аккредитация журналистов продлится до 10.00 по тел. 247-32-13, 247-31-91 или по эл. адресу: press@mns.gov.ua.