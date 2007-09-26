Правительство одобрило государственную программу борьбы с онкозаболеваниями

Кабинет министров Украины одобрил государственную программу борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, на протяжении реализации этой программы на нее планируется выделить около 7,5 млрд. грн., из которых 2,5 млрд. грн. будут выделены из государственного бюджета на закупку оборудования.

Кроме того, вице-премьер отметил, что в рамках реализации программы планируется оснащение аппаратурой онкологических межрегиональных центров, а также полное переоснащение онкологических диспансеров во всех областях и всех отделений ранней диагностики онкозаболеваний.

Д.ТАБАЧНИК также сообщил, что планируется создание центра на базе Института онкологии Академии медицинских наук Украины. При этом он не исключил, что в следующие годы с ростом доходной части государственного бюджета сумма финансирования программы борьбы с онкозаболеваниями будет расти.