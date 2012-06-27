На Крещатике можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

30 июня на Крещатике в Киеве - в день проведения благотворительного концерта Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом - можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве представители Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД».

Также во время акции будут раздавать презервативы.

Как сообщал УНИАН, за день до финала Евро-2012, 30 июня, в Киеве в официальной фан-зоне чемпионата состоится грандиозный благотворительный концерт, посвященный борьбе со СПИДом. На сцену выйдут легендарные музыканты – Элтон Джон и группа Queen с Адамом Ламбертом. Этот концерт станет самым масштабным социальным и культурным событием Евро-2012. Пройдет под девизом «Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе!»

Начнется он в 20 часов, и продлится за полночь. Во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований. «Собранные средства будут направлены на новый совместный проект СПИД-фонда Элтона Джона и Фонда «АнтиСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИД.

Концерт, организованный Фондом Елены Пинчук «АнтиСПИД», проводится при поддержке UEFA. Он будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.