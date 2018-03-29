Политическая реклама выпускает в общество демонов

Подъезжает Илья Муромец к камню, а на нем написано: «Направо пойдешь — в морду получишь, налево пойдешь — в морду получишь, прямо пойдешь — в морду получишь». Стоит Илья Муромец, чешет затылок, а сзади голос: «Думай быстрее, а то в морду получишь».

Этим анекдотом психологи иллюстрировали ощущения украинского электората, вынужденного в преддверии выборов жить в окружении массированной политической рекламы. Мало того, что она заполонила телевидение, радио, газеты и улицы наших городов, так она еще и отличается повышенной агрессивностью. Есть данные, что на телевидении на антирекламу приходится более трети сообщений по количеству и около двух третей по времени от всей политрекламы. А выступления на митингах и встречах, а ток-шоу, а щедро раздаваемые бесплатные газеты, а листовки, вбрасываемые в почтовые ящики…

«Ублюдок» и «брехун» — это еще мягкие словечки, которые одни политики отпускают другим. С невиданной щедростью раздаются обещания налево и направо по принципу: «Обещать — не значит жениться». "Отцы нации" заигрывают с электоратом, пугают его, лгут и льстят ему, попутно оскорбляя и пиная друг друга.

А как реагируют на это наши граждане? Своими наблюдениями на эту тему поделились харьковские ученые: доктор психологических наук, профессор Харьковского национального университета им. Каразина Александр КОЧАРЯН и кандидат психологических наук, доцент Национального аэрокосмического университета им. Жуковского (ХАИ) Максим ЖИДКО.

Соска-пустышка для взрослых — В нормальном обществе, как мне представляется, люди не должны в такой мере заниматься политикой, а общество не должно быть таким политизированным, — считает Александр Кочарян. — Политическая реклама негативно воздействует на психологическое здоровье. Подчеркиваю, речь идет не о психическом здоровье, характеризующемся наличием или отсутствием патологии, а о психологическом благополучии, подразумевающем совокупность таких свойств личности, которые дают человеку возможность жить в мире с окружающей действительностью и с самим собой.

Например, психологически здоровый человек ориентирован на реальность и трезво оценивает ситуацию. Для него характерны стабильность личностного роста и устойчивость к стрессам. Он принимает себя и окружающих такими, как они есть, и не склонен воспринимать людей и окружающее стереотипно. Он свободен в своих поступках. Ему присуща духовность, которая дает возможность выполнять собственные жизненные задачи, без чего недостижимо ощущение душевного спокойствия и личного счастья. В конце концов, он обладает чувством юмора. Что касается психологически нездоровых людей, то они не больны в клиническом смысле этого слова, но имеют значительные проблемы в построении собственной жизни и судьбы. Нынешняя ситуация в Украине, которая помимо общих для человечества проблем, отличается резкой сменой социальных норм и политической нестабильностью, делает проблему психологического благополучия украинцев весьма актуальной.

Есть такие лакуны в обществе и в организме, которые притягивают к себе много энергии. Таковой для Украины стала политика — она отбирает у общества не только финансы, но и энергию, мысли, внимание людей. К сожалению, очень многие украинцы устремляются сейчас в эту сферу — они если и не занимаются конкретной политической деятельностью, то посещают митинги, смотрят соответствующие передачи, активно обсуждают лидеров, происходящие события и так далее.

Известно, человек, у которого есть дело, всегда занят. А тот, кому нечего делать, у кого нет собственных мыслей, идей, чувств, эмоций, — ищет и находит всевозможные варианты заполнения пустоты своей жизни. Например, он может драматизировать собственную жизнь, добавлять ей «вкуса», вовлекаясь в политику. Именно таких людей она и притягивает. В психологии описан комплекс «соски-пустышки» — некой имитации дела, которая по определению не даст результата. Такой соской для взрослых может быть все что угодно, в том числе политические идеи. В период выборов наши правители заинтересованы, чтобы мы все подсели на эту пустышку, чтобы политика непрерывно крутилась в нашем сознании.

Политика, как известно, грязное дело. Наблюдая за непрерывными скандалами и разоблачениями в этой сфере, за своего рода моральным стриптизом лидеров, некоторые люди могут в полной мере реализовать здесь свои внутренние извращенческие мотивы «подсматривания в замочную скважину». Достаточно посмотреть телепередачу «Свободу слова» — в таком виде, как она есть, это не просто свобода слова, это еще и свобода грязи, свобода демонических сил, которые там проявляются в полной мере, то есть бессознательных комплексов, психотравм и так далее.

Дело еще и в том, что в нашей культуре властные структуры традиционно несли на себе образ отца, которого нужно слушать, уважать, которому нужно подчиняться. Сейчас этот образ утерян. И это понятно — хороший отец не может вести себя таким неподобающим образом, как наши политики, то есть оскорблять друг друга, лгать, скандалить, драться и так далее. Я уже не говорю о том, чтобы заботиться о своих гражданах. Сейчас «дети» брошены, мы все в каком-то смысле стали «детьми улицы». Наше общество страдает девальвацией взрослости. Раньше мальчик смотрел на папу и хотел стать таким взрослым, как он. А сегодня большинство пап не отвечают мужскому идеалу — на них не хочется походить. Это особенно пагубно для молодежи, которая теряет образцы для собственной идентификации, и в результате ни во что и никому не верит, на все имеет право — «все можно». Ведь что такое закон? Психологически это «послушание» уважаемого отца. А его сейчас нет. Это одно из неизбежных следствий деструктивного воздействия политической рекламы.

Широко известны такие политические клише, как «оранжевый геноцид» и «сине-голубые бандиты». Они наполнены семантикой насилия — насилие на уровне политики становится в обществе нормой. Мы живем в очень агрессивном мире, что не может не воздействовать отрицательно на психику. Разве у нас нет ощущения, что мы живем в стране, где человека могут подвергнуть тому или иному виду насилия в большей или меньшей мере буквально везде? Политическая реклама добавляет к этому ощущению еще одно доказательство — если бандитами называют людей, облеченных властью, то кто же все остальные?

Сегодня к уже распространенным формам зависимого поведения — пищевой, сексуальной, религиозной, игровой и так далее — можно отнести и политическую зависимость, которая придает смысл жизни многим нашим согражданам. Резонный вопрос: как в этой политической вакханалии остаться нормальным? Как защитить свое психологическое здоровье? Ответ прост: нужно заниматься своим делом и найти в себе силы в сферу политики не погружаться. Для собственного психологического и соматического здоровья лучше держаться подальше от этого демона. Это можно сделать, даже если мы утопаем в политической рекламе. В конце концов, фаст-фуды есть везде, но если вы твердо решили похудеть, то в эти заведения не пойдете. К сожалению, нередко мы обеспечиваем себе защиту от агрессивного воздействия политической рекламы дорогой ценой — становимся эмоционально холодными и бездушными по отношению друг к другу. Наша культура лишается сердца!

Политики живут в виртуале — Сегодня любая реклама, в особенности политическая, практически утратила информационную функцию, став носителем воздействия на психику человека. Причем воздействия, которое преимущественно является разрушительным, — считает Максим Жидко. — Воздействие политической рекламы можно сравнить с воздействием чрезмерного количества удобрений. Избыток «политических удобрений», с одной стороны, уничтожает, выжигает или, по крайней мере, снижает уровень внутренней культуры человека, а с другой — активно стимулирует психику среднего человека, понижая порог критического восприятия и «подсаживая» общество на постоянно вносимые удобрения, как на наркотик. Это относится не только к аудитории потребителей политической рекламы, но также различных телесериалов и ток-шоу, которые, по сути, являются электронными наркотиками. Об опасности употребления таких психотехнологий в политике говорили многие писатели, начиная с Оруэлла и заканчивая Бегбедером и Уэльбеком, Пелевиным и Минаевым. Кстати сказать, многие опасности у нас еще впереди — мы повторяем некоторые шаги западного общества, пользуясь своего рода психологическим секонд-хэндом.

Есть еще один феномен. Политическая реклама отчуждает политика от аудитории, которой он должен служить. Если раньше невозможно было стать политиком, не выйдя к аудитории, не обратившись к ней с речью и не овладев ею, то сегодня это совсем не обязательно. Политик в основном существует в некотором виртуальном пространстве как образ, созданный профессионалами-пиарщиками и оторванный от реального человека. В результате часть избирателей не различают политическую рекламу и реальность. Посещая встречи одного из политических деятелей с избирателями, я с удивлением обнаружил, что люди говорят о том, что они видели в рекламных роликах, как о непосредственно переживаемом опыте. Это явление напоминает некоторые первобытные традиционные культуры, например жителей Полинезии, которые не различают реальность и сон — и то, и другое они считают произошедшим в действительности.

В условиях массовой коммуникации реклама подавляет индивидуальность. Известно, что толпа порождает три феномена: у составляющих ее людей снижается критичность воспринимаемой информации, возникает повышенная эмоциональная чувствительность, которая ведет к эффектам заражения и внушения, и, наконец, человек, чувствующий себя растворенным в массе, ни за что не отвечает. Когда политик обращается к толпе, он обращается к «социально типичным» чертам личности — типичным ценностям, типичным страхам… Чем большее количество людей подвержены стереотипам, тем эффективнее работают механизмы внушения.

И, конечно, любая массированная реклама является стрессом для организма, потому что вбивает своего рода психологические «гвозди» в человека. Человек вынужден выстраивать механизмы защиты от этой раздражающей рекламы, от ее избытка, что отрывает психическую энергию от других сфер жизни, обедняет их и может привести к истощению нервной системы. Реклама пытается найти все более и более изощренные способы «зацепить» потребителя, апеллируя к его низменным мотивам, то есть, используя скандалы, разоблачения, обвинения, агрессию, ненависть и т. д.

Использование подобного глубинного механизма не так безопасно, как может показаться. Чем глубже старается зацепить нас таким образом политическая реклама, тем больше степень воздействия стресса, который она несет. Актуализируя все плохое в человеке, такая реклама выпускает его демонов (бессознательные комплексы, психотравмы и тому подобное) наружу, и они начинают поглощать и этого человека, и общество, которое этих демонов выпустило. Все политические силы до того испачканы и антипиаром, и собственной демагогической и популистской рекламой, что у нас создается ощущение — за кого бы ни голосовать, все равно будет плохо.

В результате психологическое здоровье украинцев, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Есть разные статистические данные, но все они свидетельствуют, что рост нервных и психических заболеваний в Украине имеет устойчивую тенденцию, как и сокращение населения.

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