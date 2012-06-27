Руководители Гослаборатории ветмедицины присвоили из бюджета 4 млн

Работники следственного управления столичной милиции закончили досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших руководителей Государственной лаборатории ветеринарной медицины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, в начале мая сотрудники киевского УБОП разоблачили организованную группу с коррумпированными связями, участники которой присвоили 4 млн грн из государственного бюджета, предназначенных для реконструкции лабораторного корпуса (вивария) государственного учреждения. Должностные «лица отчитались о сдаче лаборатории еще несколько лет назад, но вместо нее оставили после себя только руины», - отмечается в сообщении.

Деньги были выделены на реконструкцию здания и оснащение лаборатории. В виварии, по документам, все было отремонтировано, оборудовано, но на самом деле он и теперь стоит в нерабочем состоянии, добавили в ОСО.

По данным главка милиции, махинацию придумал бывший председатель Государственной лаборатории ветеринарной медицины, а выполнили ее семь человек. В состав группы вошли директор, его первый заместитель, бухгалтер, заведующий складом и руководители коммерческих предприятий. Последние выигрывали тендеры на строительные работы и техническое оснащение лаборатории. В последующем документы на поставку медицинского оборудования и мебели подделывались, а объемы выполненных работ завышались. Через коммерческие учреждения бюджетные средства переводили в наличные. «Таким образом, чиновники и бизнесмены перекачали в собственные карманы более полумиллиона долларов», - констатировали в ОСО.

Во время досудебного следствия у участников группы изъято более 350 тыс. грн, 17 тыс. дол., более 10 тыс. евро. Сумма арестованного имущества составляет 8170 тыс. грн.

Теперь материалы уголовного дела направлены в суд.