Подписан закон о защите от чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью программы является последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, повышение уровня безопасности населения и защищенности территорий от последствий таких ситуаций.

Программа предусматривает осуществление первоочередных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций по направлениям: инженерная защита территорий от чрезвычайных ситуаций; предотвращение возникновения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях, которые характеризуются неудовлетворительным техногенным и экологическим состоянием; очистка территорий от взрывоопасных предметов; реабилитация территорий, загрязненных в результате военной деятельности; гидрометеорологическое обеспечение и т. п.

Для преодоления проблем защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций предусматривается выполнение основных задач программы, которые включают: проведение комплекса работ относительно противооползневой защиты территорий; берегоукрепление Азовского и Черного морей и других водных объектов; усовершенствование системы контроля за дамбами гидросооружений; изъятие взрывоопасных остатков технологических продуктов производства тротила на территории государственного предприятия "Горловский химический завод"; создание автоматизированной системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в случае их возникновения на 1276 химически опасных объектах; обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; ликвидация бывших шахтных пусковых установок и приведения в экологически безопасное состояние загрязненной территории объектов военной инфраструктуры и т. п.

Ориентировочный объем финансирования задач и мероприятий программы составляет 12 251,304 млн грн, из них за счет государственного бюджета - 10 356,04 млн грн, местных бюджетов - 611,764 млн грн, других незапрещенных законом источников - 1 283,5 млн грн.

Объем финансирования задач и мероприятий программы уточняется ежегодно во время составления проектов государственного и местного бюджетов на соответствующий год.

Закон вступает в силу в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.