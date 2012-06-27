В Украине за последние сутки - 49 случаев кори

В Украине за последние сутки зарегистрировано 49 случаев подозрений заболевания корью

Киев. 27 июня. УНИАН. В Украине за последние сутки зарегистрировано 49 случаев подозрений заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения, как и раньше, наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: в Закарпатье – 7, Тернопольской области – 3, Ивано-Франковской – 9, Львовской – 14, Волынской – 6, в Черновицкой области – 3, в Харьковской - 3 случая.

В Киеве за последние сутки зарегистрирован 1 случай подозрения заболевания корью.

По данным Госсанэпидемслужбы, с начала года по состоянию на 27 июня на административных территориях Украины зарегистрировано 11 тысяч 231 случай заболевания корью.

В Минздраве заверяют, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с приказом Минздрава Украины от 17.05.05 № 188 "Об утверждении Инструкции относительно организации эпидемиологического надзора за корью".