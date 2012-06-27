Врачей "скорой" сокращать не будут - Минздрав
Реформы пройдут безболезненно
Врачей скорой медицинской помощи сокращать не будут.
Как передает корреспондент УНИАН об этом заявил сегодня советник министра здравоохранения Украины, председатель Совета ассоциации по неотложной медицинской помощи Владимир Юрченко на пресс-конференции.
«Реформирование экстренной медицинской помощи не предусматривает сокращения выездного персонала и количества выездных бригад. Оптимизация управленческого и вспомогательного персонала состоится за счет централизации части функций в единой областной структуре», - подчеркнул В.Юрченко.
Он отметил, что Министерство здравоохранения “не стоит на позиции ликвидации специализированных бригад, они будут, как и есть в настоящее время, в каждой области”.
По словам советника министра, в ходе реформ здравоохранения существующий порядок ломать не будут.
"Мы перепрофилируем существующие центры медицины катастроф, предоставляя им другую функцию - оказание экстренной помощи на территории области. Как оказывала скорая, так и будет оказывать, но не скорую, а экстренную помощь", - объяснил В.Юрченко.
По его словам, сегодня в Украине работают 5510 врачей неотложных состояний и 15 тысяч фельдшеров этого профиля, которые работают на скорой помощи.
Он также проинформировал, что на следующей неделе Верховная Рада во втором чтении рассмотрит проект Закона "Об экстренной медицинской помощи".
Как объяснили в пресс-службе Минздрава, данный законопроект предусматривает создание единой системы экстренной медицинской помощи. В рамках этой системы службы скорой медицинской помощи не будут подчиняться существующим центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Единственное, что имеют общего ныне существующие и будущие центры - это их название, функции у них абсолютно разные.
В Минздраве отметили, что центры образуются путем реорганизации всех существующих подразделений служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации, их объединения с созданием единой мощной оперативно-диспетчерской службы. Вся информация из территории должна поступать в один центр, а не в несколько, как раньше. Единая диспетчерская служба, оснащенная современной техникой, будет контролировать передвижение бригад, их местопребывание для оперативного обеспечения и четкого контроля своевременного приезда скорой помощи.
Также в Минздраве отметили, что сегодня в Украине фактически существует два вида бригад - фельдшерские и врачебные, соотношение которых постоянно изменяется в пользу фельдшерских. Линейная фельдшерская бригада должна выезжать на вызовы, которые не нуждаются в проведении реанимационных и других специализированных мер. Вместе с тем, врачебная бригада, которая выезжает на вызов, должна предоставить кардиологическую, неврологическую и другую интенсивную помощь.
Среди общего количества врачебных бригад врачебных сегодня - 1 201, специализированных бригад - 275, они работают исключительно в больших городах. В идеале врачебная бригада "скорой" - это бригада "интенсивного лечения", руководителем которой является врач по "медицине неотложных состояний", владеющая всеми методами реанимации и интенсивной терапии на догоспитальном этапе, объяснили в Минздраве.