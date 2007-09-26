Губернаторы трех областей отказались от реанимобилей

Председатели Волынской, Киевской, Винницкой областных госадминистраций (ОГА) отказались от получения реанимобилей скорой помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Юрий Гайдаев перед началом заседания правительства.

По его словам, правительство приобрело 340 автомобилей скорой помощи, которые и были распределены между областями. Губернаторы указанных областей запретили своим областным управлениям здравоохранения получать автомобили. Ю.Гайдаев не сказал, чем именно губернаторы мотивировали отказ.

Ю.Гайдаев предложил передать указанные автомобили другим областям, на что первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров сказал следующее: "Это не выход. Мы должны добиться того, чтобы автомобили были доставлены туда, куда они предназначены".

РБК-Украина