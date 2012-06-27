Киев - самая грязная столица Европы?

Главными проблемами украинской столице они называют свалки и загазованный воздух, но самой большой бедой - воду. Об этом сообщает ТСН.

Доктор химических наук, академик НАНУ и директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук утверждает:

"Водопроводная вода не является питьевой, она действительно очень плохого качества - это не вызывает никаких сомнений". Наибольшая проблема, по словам академика, заключается в химикатах, которыми очищают воду. Но доказать это документально невозможно, ибо государственная санстанция до сих пор не знает, что значит качественная вода. ДСТУ советских времен отменили два года назад, а новых государственных нормативов по качеству воды еще не приняли.

Это - уникальный случай в мире, возмущается Гончарук. "Поэтому говорить о соответствии воды каким-то стандартам вообще нет смысла", - убежден он.

Как санстанция позволяет пить воду, чистоту которой определить не может, в службе комментировать отказались, сославшись на то, что уже празднуют День Конституции.

Зато главный инженер Деснянской водопроводной станции Валерий Оленченко заявляет: "Я и моя семья употребляем воду из-под крана", - уверяет он.

Главный инженер признает: из-за канализации и нерастворимых моющих средств вода в Днепре и Десне от момента открытия очистной станции ухудшилась в разы. А оборудование станции – за 60 лет почти не изменилось.

"По большому счету, станция нуждается в технической реконструкции", - признает он. Но сколько на это нужно миллионов и в какой валюте - даже представить не может.