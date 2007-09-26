Ученые выяснили оптимальную продолжительность сна

Исследования доктора Франческо Каппуччо, профессора кардиологии из Университета Уорвик, показали, что оптимальная продолжительность регулярного ночного сна, полезная для здоровья, составляет около семи часов.

В течение двух периодов по пять лет Каппуччо и группа исследователей из лондонского Университетского колледжа изучали данные о сне и состоянии здоровья свыше 10 тысяч работающих британцев. В итоге ученые пришли к выводу, что хроническое недосыпание может более чем в два раза увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также обнаружилось, что люди, которые отсыпаются больше восьми часов в сутки, тоже более чем вдвое чаще рискуют умереть от ряда причин.

«В промышленно развитых странах распространились такие тенденции, как меньшая продолжительность сна и учащение расстройств сна», – рассказал Каппуччо. По его словам, мы меньше спим, чтобы уложиться в более напряженный график работы и удовлетворить возросшую тягу к развлечениям.

40 млн. британцев засыпают с трудом, особенно это характерно для британских подростков. Каждый третий из них страдает синдромом «некачественного сна» – он не спит, а лишь впадает в легкую дрему, нарушаемую постоянным присутствием электронной техники.

По данным Национального фонда сна, базирующегося в Вашингтоне, бессонница донимает и 70 млн. американцев, а две трети жителей этой страны недосыпают. Все эти тягостные проблемы в итоге обошлись стране примерно в 100 млрд. долларов в год – таковы убытки от невысокой производительности труда, расходов на лечение и других факторов.

В среднем американец спит 6,9 часов в будни и 7,5 часов в выходные. Любопытно, что пока Томас Эдисон не изобрел электрическую лампочку, люди спали по 10 часов в сутки.

В большинстве исследований, касающихся нынешней эпидемии бессонницы и других нарушений сна, подчеркиваются ее негативные последствия для здоровья – от неэффективной работы и учебы до ослабления иммунной системы и возрастающего риска заболеть ожирением, диабетом и гипертонией.

Однако исследователь из Университета Миссури в январе выяснил, что недосыпание может быть преимуществом. Наблюдая за более чем 2500 пациентами, доктор Дэниэл Винсон, читающий в университете курс, посвященный медицинскому обслуживанию семей и отдельных районов, обнаружил неожиданное обстоятельство: пациенты, которые жалуются на сонливость, реже получают травмы.

«Возможно, человек, который чувствует сонливость, начинает вести себя иначе, – предположил Винсон. – Если я почувствую настоящую усталость, то, возможно, не пойду заниматься спортом или не сяду за руль машины. Если, чувствуя изнеможение, мы меняем образ жизни, то, наверно, потому и риск травматизма снижается».

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