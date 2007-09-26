Ученые выяснили оптимальную продолжительность сна
Бессонница донимает 70 млн.
Исследования доктора Франческо Каппуччо, профессора кардиологии из Университета Уорвик, показали, что оптимальная продолжительность регулярного ночного сна, полезная для здоровья, составляет около семи часов.
В течение двух периодов по пять лет Каппуччо и группа исследователей из лондонского Университетского колледжа изучали данные о сне и состоянии здоровья свыше 10 тысяч работающих британцев. В итоге ученые пришли к выводу, что хроническое недосыпание может более чем в два раза увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Также обнаружилось, что люди, которые отсыпаются больше восьми часов в сутки, тоже более чем вдвое чаще рискуют умереть от ряда причин.
«В промышленно развитых странах распространились такие тенденции, как меньшая продолжительность сна и учащение расстройств сна», – рассказал Каппуччо. По его словам, мы меньше спим, чтобы уложиться в более напряженный график работы и удовлетворить возросшую тягу к развлечениям.
40 млн. британцев засыпают с трудом, особенно это характерно для британских подростков. Каждый третий из них страдает синдромом «некачественного сна» – он не спит, а лишь впадает в легкую дрему, нарушаемую постоянным присутствием электронной техники.
По данным Национального фонда сна, базирующегося в Вашингтоне, бессонница донимает и 70 млн. американцев, а две трети жителей этой страны недосыпают. Все эти тягостные проблемы в итоге обошлись стране примерно в 100 млрд. долларов в год – таковы убытки от невысокой производительности труда, расходов на лечение и других факторов.
В среднем американец спит 6,9 часов в будни и 7,5 часов в выходные. Любопытно, что пока Томас Эдисон не изобрел электрическую лампочку, люди спали по 10 часов в сутки.
В большинстве исследований, касающихся нынешней эпидемии бессонницы и других нарушений сна, подчеркиваются ее негативные последствия для здоровья – от неэффективной работы и учебы до ослабления иммунной системы и возрастающего риска заболеть ожирением, диабетом и гипертонией.
Однако исследователь из Университета Миссури в январе выяснил, что недосыпание может быть преимуществом. Наблюдая за более чем 2500 пациентами, доктор Дэниэл Винсон, читающий в университете курс, посвященный медицинскому обслуживанию семей и отдельных районов, обнаружил неожиданное обстоятельство: пациенты, которые жалуются на сонливость, реже получают травмы.
«Возможно, человек, который чувствует сонливость, начинает вести себя иначе, – предположил Винсон. – Если я почувствую настоящую усталость, то, возможно, не пойду заниматься спортом или не сяду за руль машины. Если, чувствуя изнеможение, мы меняем образ жизни, то, наверно, потому и риск травматизма снижается».