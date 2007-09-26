Медики научились бороться с бесплодием

Британские медики смогли совершить настоящий прорыв в борьбе с бесплодием. Новый метод позволяет выращивать человеческие яйцеклетки в лаборатории из образцов ткани яичников.

Это, в свою очередь, поможет многим дамам лучше планировать свою жизнь, посвящая ее первую половину карьере, а вторую – семье. При этом врачи понимают, что могут столкнуться с рядом морально-этических проблем.

Уникальную процедуру уже успели опробовать две британские клиники по лечению бесплодия. Потенциальные пациенты называют метод "потрясающим событием", который значительно повысит безопасность лечения бесплодия. Сложности с зачатием ребенка испытывает каждая седьмая британская пара, и каждый год более 30 тыс. проходят процедуру искусственного оплодотворения.

Новая процедура предполагает забор ткани яичников у женщины и ее хранение до тех пор, пока женщина не будет готова завести ребенка. Также этот метод устранит многочисленные риски для здоровья, связанные с искусственным оплодотворением.

По словам врачей, это принесет "огромную пользу", потому что женщины смогут избежать ежедневного введения гормональных препаратов для стимуляции развития яйцеклеток. Гормональные препараты могут вызвать серьезные осложнения и в некоторых случаях привести к "гиперстимуляции" яичников, которая может вызвать фатальный исход. Некоторые эксперты полагают, что эти препараты также повышают риск развития рака.

Кстати, каждый год благодаря искусственному оплодотворению на свет появляется более 10 тыс. детей.

А вот новой услугой пациенты смогут воспользоваться уже через 5 лет. Врачи Bridge Fertility Centre, центра лечения бесплодия в Лондоне заявили, что различные элементы этого метода уже используются. Однако, чтобы довести весь процесс до совершенства, потребуется некоторое время.

Не так давно ученые сделали еще одно сенсационное заявление. Женщины, больные раком, до начала противоракового лечения могут сохранить часть яичников. Незрелые яйцеклетки, полученные путем прямого забора у женщины, также можно вырастить в лабораторных условиях, однако на данный момент это по-прежнему сложно и требуются дополнительные исследования.

Согласно последним исследованиям, лишь 6% женщин, перенесших рак в детском возрасте, становятся бесплодными вследствие химио- и лучевой терапии. Ученые из Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга изучили истории болезни 3390 женщин, в детстве переживших рак. Случаи, когда у женщин к 18 годам не было менструаций или они прекратились в течение пяти лет после обнаружения рака, исследователи обозначили как "острую недостаточность яичников". Именно это осложнение является основной причиной бесплодия в результате химиотерапии и облучения яичников.

utro.ua