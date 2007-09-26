Молодежь болеет гриппом из-за злоупотребления пивом

В Украине наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппрм. За прошлую неделю заболели 7 тыс. украинцев.

"Из десяти городов, которые мы контролируем, больше всего больных в Виннице, Чернигове, Львове и Киеве, — отмечает директор Украинского центра гриппа и ОРЗ Аркадий Фролов, 75 лет. — Нынешние респираторные заболевания обычные, как и прошлогодние. Ничего экзотического не зафиксировали. Если долго не лечиться, ОРЗ переходят в грипп".

Первые признаки болезни — насморк, кашель. Потом добавляется боль в горле и головная боль, повышается температура.

"На сегодня мы зафиксировали 43 тысячи 232 больных. Из них в больницах — 221 человек, —говорит Аркадий Фролов. — Большинство больных — школьники".

В прошлом году в этот период гриппом и ОРЗ в стране болело почти 46 тыс. людей.

"Причины заболевания - частые перепады температуры, переохлаждение, перегрев на солнце, — объясняет директор. — А еще современная молодежь пьет много пива. Напиток уничтожает в организме и нтефероны. А они первые начинают бороться с инфекциями".

В Киевской областной санстанции сообщают, что о распространении гриппа знают на уровне слухов. Официальных данных там нет. Пик заболевания гриппом ожидают в начале зимы. Чтобы не заболеть, врачи советуют сделать прививку.

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