Для эффективной работы медицины государство должно выделять 5% ВВП

Для эффективного функционирования медицины государство должно тратить не менее 5% внутреннего валового продукта.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции глава Комитета по вопросам медицины и здравоохранения Верховной Рады 5-го созыва, заслуженный врач Украины Татьяна БАХТЕЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравооохранения.

В то же время она отметила, что "на протяжении 15 лет медицина в Украине финансировалась на уровне 40-60% от потребности и по остаточному принципу" и лишь в этом году по сравнению с предыдущим объем бюджетного финансирования медицины был увеличен на 6,2 млрд. грн.

Исходя из этого, Т.БАХТЕЕВА отметила, что Украине необходимо в рамках реформирования медицины усовершенствовать систему государственного финансирования потребностей здравоохранения. Также одним из приоритетов она считает введение системы обязательного медицинского страхования.

"Для Украины нет иного пути, как внедрение бюджетно-страховой модели здравоохранения, учитывая опыт Европейских стран и стран СНГ", - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она уверена, что реализация данной модели с привлечением средств обязательного медицинского страхования (с одновременным сохранением бюджетного финансирования) даст медицинской отрасли дополнительно почти 10 млрд. грн.

По ее словам, размер фиксированного взноса на обязательное медстрахование должен составлять 6% от установленного прожиточного минимума, а для учащихся, студентов и пенсионеров - 3%.