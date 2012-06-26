Жители Харьковщины будут бесплатно лечиться в институтах

Жители Харьковской области бесплатно будут лечиться в институтах Национальной академии медицинских наук Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня председатель облгосадминистрации Михаил Добкин и президент Национальной академии медицинских наук Украины Андрей Сердюк подписали меморандум о сотрудничестве с целью предоставления высокоспециализированной медицинской помощи населению Харьковской области.

Подписание меморандума, говорится в сообщении, будет способствовать улучшению уровня здоровья населения Харьковской области, снижению заболеваемости и инвалидности граждан, повышению качества консультативной медицинской помощи на высшем ее уровне.

В рамках сотрудничества будет обеспечено проведение углубленных клинико-диагностических обследований пациентов, расширение объемов лечения, внедрение современных подходов в профилактике и предоставлении медицинской помощи на всех уровнях, приближение высокоспециализированной медицинской помощи на уровне современных стандартов диагностики и лечения к населению региона.

В рамках Меморандума в каждом из 28 научных учреждений НАМН Украины выделяется определенное количество мест для предоставления высокоспециализированной медицинской помощи населению Харьковской области. Предоставление медицинской помощи в пределах квоты мест будет полностью проведено за счет средств Государственного бюджета, предусмотренных НАМН Украины на соответствующий год, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Харьковской области и ее жителей.

Отбор и направление более 2,6 тыс. жителей области, которые будут нуждаться в высокоспециализированной медицинской помощи, в научные учреждения НАМН Украины, будет осуществляться Харьковской облгосадминистрацией на принципах прозрачности и социальной справедливости. В первую очередь при наличии объективных показаний на лечение в учреждения НАМН Украины будут направляться жители Харьковской области с тяжелой патологией из числа социально незащищенных слоев населения.