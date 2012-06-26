В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Будьте осторожны
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторую половину сегодняшнего дня, ночь и утро среды из-за прогнозируемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов быть осторожными.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы, град и ветер скоростью до 20 метров в секунду.
"ГУ МЧС в Крыму напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдения правил безопасности в сложных погодных условиях", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 24 июня, в Евпатории поднялась пыльная буря. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, в этот день возле Евпатории и Феодосии ветер унес девять человек на матрасах и катамаранах в море, бойцы МЧС доставили их на берег.
Жители восьми сел остались без света из-за обрыва проводов.