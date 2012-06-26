Завтра в Украине без существенных осадков

27 июня по Украине без существенных осадков, только в восточных областях, а ночью и в Крыму и Приазовье кратковременные грозовые дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в южной и восточной части ночью - 16-21°, днем - 23-28°; на остальной территории ночью - 10-15°, на западе местами - 7-9°, днем - 17-22°, в центральных областях - до 25°.

По Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 17-22°.

В Киеве переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-14°, днем - около 20°.

26 июня температура воды составила в Черном и Азовском морях 22-27°; в Днепре возле Киева - 24°.