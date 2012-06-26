26 июня может стать Днем в поддержку неизлечимых больных

26 июня в Украине следует определить днем в поддержку неизлечимых больных, которые терпят ежедневные муки из-за отсутствия обезболивания.

С таким предложением выступили представители общественных организаций в Украине сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Участники мероприятия отметили, что 26 июня - день, который Генеральная ассамблея ООН определила как Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и как день в поддержку неизлечимых больных и их родных.

По словам представителей общественных организаций, опиоидные анальгетики, которые относятся к числу контролируемых наркотических препаратов, являются жизненно необходимыми лекарственными средствами для неизлечимо больных пациентов в Украине. 428 тысяч украинцев ежегодно нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании, подчеркивалось участниками пресс-конференции. В то же время избыточный контроль за оборотом и использованием наркотических препаратов вынуждает пациентов неоправданно страдать от сильной боли, отмечали представители общественных организаций.

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи» Василий Князевич убежден, что в Украине необходимо снять стигму запрета на использование опиоидных анальгетиков.

«Особенно это касается сельской местности, где доступность к обезболиванию требует радикальных решений. На сегодняшний день наработана стратегия и тактика относительно доступности к обезболиванию, второе - подготовлен проект правительственного постановления совместно с общественностью и Минздравом. Третье - следует обеспечить Украину альтернативными препаратами», - отметил В.Князевич, подчеркнув, что без проблемы обезболивания нельзя говорить о развитии паллиативной службы.

По словам председателя Государственной службы Украины по контролю за наркотиками Владимира Тимошенко, Украина - одна из стран-лидеров по недоступности обезболивающих препаратов для неизлечимо больных.

«В Европе мы на предпоследнем месте (последняя Македония). Мы сталкиваемся с огромным количеством просьб, пожеланий, сетований людей, особенно из сельской местности. Это онкобольные, родители онкобольных детей», - сказал В.Тимошенко.

Он сообщил, что премьер-министр Украины Николай Азаров дал поручение немедленно ускорить решение рассмотрения постановления Кабинета министров относительно порядка оборота наркотических средств. «В этом нуждаются ежедневно тысячи и тысячи больных, которые испытывают тяжелые мучения. В новом постановлении выписано увеличение срока, на который можно будет брать такие лекарства - сегодня можно только на трое суток. Упрощен порядок составления актов, списания и т.п.», - сказал В.Тимошенко.

Он сообщил, что идет работа и над проблемой использования неинъекционных обезболивающих. «В мире давно используют таблетированный морфин или в виде пластырей. Постановление откроет двери для доступа к таким средствам, создается база, чтобы Минздрав действовал в этом направлении», - сказал В.Тимошенко.

Он выразил убеждение, что постановление Кабмина об утверждении порядка оборота наркотических средств будет принято в течение месяца-двух.

Участники пресс-конференции также сообщили, что обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с открытым письмом, в котором содержится просьба взять под личный контроль ситуацию с доступом неизлечимо больных пациентов в Украине к обезболиванию опиоидными анальгетиками.