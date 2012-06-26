Минздрав не откажется от бумажных медицинских карточек

Создание электронного реестра пациентов не отменяет бумажных медицинских карточек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В Минздраве заметили, что постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении электронного реестра пациентов» предусмотрено создание Электронного реестра пациентов. Электронный реестр пациентов – это единая государственная информационная система сбора, регистрации, накопления сведений о пациенте и полученной медицинской помощи. Реестр создается с целью повышения эффективности медицинской помощи, обеспечения своевременности ее предоставления, модернизации первичной медицинской помощи. “Электронный реестр пациентов не отменяет ведения учетных форм на бумажных носителях”, - подчеркивается в сообщении. Внедрение электронного реестра пациентов является пилотным проектом. Его отработка начнется с Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областей и г. Киева. Сбор, обработка и внесение в Реестр данных о пациенте будет осуществляться исключительно с его согласия.