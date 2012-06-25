Нардепы хотят отменить запрет на курение в кафе

Народный депутат Олег Надоша (фракция ПР) внес на рассмотрение ВР проект закона о внесении изменений в Закон о запрете курения, в котором предлагает разрешить курение в местах общественного питания.

Данным законопроектом предусмотрено снять запрет на курение в заведениях общественного питания. Проектом закона, зарегистрированным в Верховной Раде, предложено из статьи 13 изъять формулировку, запрещающую курение в заведениях общественного питания. Также в этой статье предлагается ввести норму, которая обязывает в заведениях общественного питания отводить не менее 30% площади торговых залов для обслуживания некурящих лиц. Кроме этого, предлагается обязать владельцев заведений общественного питания или их представителей создавать в помещениях специально оборудованные места для курения. Кроме того, предусматривается за невыполнение положений статьи 13 установить штраф в размере от 1 тысячи до 10 тысяч гривен.