В Луганской области открыли первый перинатальный центр

В городе Первомайск Луганской области 23 июня открылся первый в регионе перинатальный центр II уровня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Средства на перинатальный центр выделялись совместно из городских бюджетов двух городов: Первомайска и Лисичанска.

Первомайский перинатальный центр рассчитан на 110 коек. Он обеспечивает оказание круглосуточной акушерско-гинекологической, перинатальной помощи женщинам и детям городов Первомайск, Попасная и Попаснянского района, частично городов Стаханов, Теплогорск, Кировск и Лисичанск.

Перинатальный центр укомплектован современным дыхательным оборудованием для новорожденных, кувезами для выхаживания недоношенных детей, пульсоксиметрами, лампами для фототерапии, кардиобиомонитором, переносными акушерскими допплерами, УЗИ-аппаратом.

В Первомайском перинатальном центре функционируют: единственное в городе отделение трансфузиологической помощи; акушерское отделение с палатами неонатального ухода и совместным пребыванием матери и ребенка; отделение патологии беременности; гинекологическое отделение; консультативно-поликлиническое отделение; отделение анестезиологии и интенсивной терапии для женщин; отделение анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных, второго этапа выхаживания недоношенных и патологии новорожденных; клинико-диагностичная лаборатория; лаборатория ИФА; городской банк крови; кабинеты УЗИ; кабинет физиотерапии; аптека; конференц-зал с видеотекой для будущих родителей; зимний сад.