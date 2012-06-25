Украина и ФРГ подписали заявление относительно партнерства

Представители Министерства здравоохранения Украины и посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген Гаймзет подписали совместное заявление относительно партнерства в сфере акушерства, пренатальной и перинатальной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, заявлением предусматривается, что за три года работы этого проекта в перинатальных центрах Украины будут проведены тренинги для акушеров-гинекологов, неонатологов, специалистов пренатальной диагностики и других.

Кроме того, в Германии смогут пройти клиническую стажировку 12-15 украинских врачей.

Финансирование этого проекта будет осуществляться как с украинской, так и с немецкой стороны.

В частности, Украина профинансирует проведение тренингов на территории нашего государства, а немецкая сторона - стажировку украинских специалистов в ФРГ.