Внедрение электронных медкарт - проект электронного правительства
Заявила Ирина Акимова
Внедрение электронных медицинских карт является частью проекта электронного правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.
«Электронный реестр (пациентов – УНИАН) – это только часть того, что называется электронное правительство и электронизация всей страны. Он не может существовать отдельно. Реестр пациентов как таковой работает и во многих пилотных регионах (где проводится медицинская реформа – УНИАН). Уже сами начали создавать постепенно электронный реестр. Но когда мы говорим об электронном реестре, как идее, которая должна существовать в будущем, то это единая база данных, которая имеет подразделения в каждом регионе и в каждой больнице», - сказала И.Акимова.
Она отметила, что проект создания электронных медицинских карточек должен был заработать в пилотных регионах, в которых проводится медицинская реформа. И.Акимова пояснила, что с помощью такого реестра и электронных медицинских карточек врачи смогут обмениваться информацией о пациентах между больницами и не будет необходимости пациентам дополнительно делать анализы.
Кроме того, по словам И.Акимовой, введение такого реестра позволит как пациентам, так и врачам защищать свои права, а также врачей будет стимулировать в своей работе перейти от количества к качеству.
В тоже время, по словам И.Акимовой, одна из главных проблем проекта – это гарантирование защиты информации о пациентах в базе данных. В частности, отметила замглавы Администрации Президента, пациент должен давать согласие на занесение информации о себе в базу данных.
«Если есть группа людей, которая по разным причинам не хочет, чтобы информация о них существовала в электронном варианте, то встает вопрос, как они будут обеспечиваться медицинскими услугами», - подчеркнула И.Акимова.
В тоже время она выразила уверенность в том, что проект электронных медицинских карточек будет реализован в течение нескольких лет.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что создание электронного реестра пациентов не отменяет бумажных медицинских карточек.