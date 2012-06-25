Невозможно ввести электронный реестр пациентов в ближайшее время

Эксперты считают, что введение электронного реестра пациентов в ближайшее время невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк на пресс-конференции на тему «Электронный реестр пациентов: удастся ли Украине избавиться от бумажных медицинских карточек».

«Реально введение безусловно нужных электронных баз данных будет в далеком будущем», - сказал он.

По словам В.Сердюка, к этому абсолютно не готова медицинская система, прежде всего врачи и медицинские работники. Кроме того, в больницах нет Интернета, отсутствует компьютеризация. «Физически это тяжело, это колоссальные деньги», - добавил эксперт.

В.Сердюк отметил, что вопрос создания электронного реестра пациентов не обсуждался в экспертной среде.

По его словам, в мире существуют 29 информационных стандартов работы с подобными базами данных, и ни один из этих информационных стандартов в Украине не принят, и даже не обсуждался.

Как сообщил В.Сердюк, Всеукраинский совет защиты прав и безопасности пациентов планирует начать создание небольших реестров баз данных пациентов, чтобы понять, как работать дальше. По его словам, одной из первых по поводу создания реестра в совет обратилась Ассоциация больных гемофилией. Потом планируется создать реестр больных гепатитом, которые нуждаются в немедленном лечении.

В.Сердюк считает, что электронный реестр пациентов является намного более защищенной информацией, чем бумажные карточки. «Легче отследить и понять, почему изменяется та или иная информация», - сказал он.

По словам эксперта, на создание электронной базы пациентов в районной больнице нужно около 30 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины вводит электронный реестр пациентов вместо бумажных медицинских карточек.

Об этом идет речь в постановлении правительства от 6 июня № 546 «Об утверждении Положения об электронном реестре пациентов».

В положении определяется процедура создания и функционирования электронного реестра пациентов, создаваемого с целью повышения эффективности медицинской помощи, обеспечения своевременности ее предоставления и достоверности статистической информации.

Реестр является единой информационной системой сбора, регистрации, накопления, хранения, обновления, использования и распространения путем распространения, реализации, передачи, а также уничтожения сведений о физическом лице и полученной им медицинской помощь.

В соответствии с решением правительства, реестр является информационным ресурсом Министерства здравоохранения, который ведется с использованием информационных технологий, электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Заведения здравоохранения всех форм собственности обязаны вносить в реестр сведения о: физическом лице, которые содержатся в утвержденных приказами Минздрава медицинских учетных формах; заведении здравоохранения, в котором пациенту оказана медицинская помощь; виде предоставленной пациенту медицинской помощи; лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, закупленных для лечения пациента за средства государственного и местных бюджетов; согласии пациента на обработку персональных данных по установленной Минздравом форме.

Порядок ведения реестра утверждается Минздравом. Министерство также является распорядителем реестра.

Владельцами реестра являются заведения здравоохранения. Они при наличии согласия пациентов на обработку их персональных данных вносят информацию в реестр, обрабатывают ее и обеспечивают защиту персональных данных, которые вносятся в реестр.

Обмен сведениями между заведениями здравоохранения ведется с помощью телекоммуникационной сети с обеспечением защиты информации в соответствии с требованиями законодательства.