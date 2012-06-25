Гость Евро-2012 в Киеве ежедневно тратит на еду 300 грн

Около 30% иностранных гостей, которые приехали в Киев на матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, оставляют в столице 300 грн и более ежедневно только на питание.

Таковы результаты опроса, проведенного агентством «AgriSurvey» Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что большинство иностранных гостей больше всего хвалят украинское пиво и кухню, в первую очередь, за их дешевизну. Однако при этом почти треть туристов отдает за продукты больше 300 грн в день, почти 40% - 150-300 грн ежедневно.

При этом гости Евро-2012 уже успели более-менее совершенно ознакомиться с украинской кухней и отмечают ее вкусовые качества. В общем вкусовые предпочтения гостей из-за рубежа разнообразны. Как показали результаты опроса, большинство иностранных респондентов отдают предпочтение итальянской кухне (29%). В то же время, украинская кухня находится в шкале предпочтений на одном уровне с такими известными кухнями как китайская и французская (по 7%).

«Вместе с тем, большинство футбольных фанатов из-за рубежа довольны качеством сервиса в столице Украины. Почти 80% опрошенных не имели проблем с обслуживанием в отечественных заведениях питания. В то же время, основными недостатками иностранцы считают низкий уровень знания английского языка обслуживающим персоналом и отсутствие более-менее четкой информации о том, где можно поесть украинские блюда. Последнее свидетельствует о несовершенстве маркетинговой политики отечественных ресторанов украинской кухни», - сообщил директор агентства «AgriSurvey» Тарас Гагалюк.

Напомним, по результатам предыдущего исследования агентства «AgriSurvey», которое проводилось до начала Евро-2012, поступления от потребления продуктов питания и напитков иностранными гостями во время Чемпионата Европы по футболу могут составить 130 млн евро.