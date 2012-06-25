Разбился на мотоцикле самый сильный человек в Украине

Самый сильный человек в Украине Юрий Малько разбился на мотоцикле в Комсомольске Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Полтавской области, 23 июня в 21.10 спортсмен на мотоцикле «Хонда» совершил наезд на велосипедистку, которая внезапно начала пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности своего маневра. Чтобы избежать ДТП, спортсмен направил мотоцикл на бордюр. При этом он все же задел велосипедистку.

В итоге Ю.Малько погиб, велосипедистка получила ушиб правого коленного сустава и доставлена в больницу.

Ю.Малько официально признан сильнейшим человеком Украины. В 2011 году он сдвинул с места и протащил на расстояние в 8 метров состав из 22 вагонов, в результате чего был зафиксирован абсолютный рекорд. Общий вес поезда составил около 500 тонн.