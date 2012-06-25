Прогноз гидрометеорологических условий в Украине
10:35, 25 июня 2012Страна
1
Сегодня в МЧС брифинг
Сегодня в 11.00 в МЧС (ул. Олеся Гончара, 55-а) состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в брифинге примут участие начальник Отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, начальник Отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко и заместитель директора Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Николай Чечеткин.
Аккредитация журналистов продолжается до 10.00 по телефонам: 247-32-13, 247-31-91 или по электронной почте: press@mns.gov.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter