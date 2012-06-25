Сегодня в 11.00 в МЧС (ул. Олеся Гончара, 55-а) состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в брифинге примут участие начальник Отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, начальник Отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко и заместитель директора Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Николай Чечеткин.

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