Хмельницкая детская больница получила сурдологическое оборудование

Хмельницкая городская детская больница получила от международного благотворительного фонда «Украина 3000» современное сурдологическое оборудование стоимостью 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», торжественное открытие сурдологического кабинета состоялась сегодня с участием представителей благотворительного фонда во главе с председателем Наблюдательного совета Екатериной ЮЩЕНКО.

Также представители фонда ознакомились с работой больницы. Они посетили отделение реанимации новорожденных, где уже почти год работает реанимационное оборудование, переданное фондом «Украина 3000» и компанией «Проктер энд Гэмбл Украина».

Кроме того, Е.ЮЩЕНКО передала библиотеке больницы детские книги.

Хмельницкая городская детская больница является участником программы «От больницы к больнице» Международного благотворительного фонда «Украина 3000». Больница открыта в 1948 году, она является многопрофильным медицинским учреждением и рассчитана на 380 коек.

В рамках программы «От больницы к больнице» в течение 2006 года Хмельницкая городская детская больница получила благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, книг и игрушек на общую сумму свыше 370 тыс. грн.

При заведении активно работает Опекунский совет. Так, при его содействии для лечения у детей болезней дыхательных путей в больнице была создана соляная шахта. Общая стоимость помощи, которая поступила от Опекунского совета, составляет около 70 тыс. грн.