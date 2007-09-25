Хмельницкая детская больница получила сурдологическое оборудование
Больница рассчитана на 380 коек
Хмельницкая городская детская больница получила от международного благотворительного фонда «Украина 3000» современное сурдологическое оборудование стоимостью 100 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», торжественное открытие сурдологического кабинета состоялась сегодня с участием представителей благотворительного фонда во главе с председателем Наблюдательного совета Екатериной ЮЩЕНКО.
Также представители фонда ознакомились с работой больницы. Они посетили отделение реанимации новорожденных, где уже почти год работает реанимационное оборудование, переданное фондом «Украина 3000» и компанией «Проктер энд Гэмбл Украина».
Кроме того, Е.ЮЩЕНКО передала библиотеке больницы детские книги.
Хмельницкая городская детская больница является участником программы «От больницы к больнице» Международного благотворительного фонда «Украина 3000». Больница открыта в 1948 году, она является многопрофильным медицинским учреждением и рассчитана на 380 коек.
В рамках программы «От больницы к больнице» в течение 2006 года Хмельницкая городская детская больница получила благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, книг и игрушек на общую сумму свыше 370 тыс. грн.
При заведении активно работает Опекунский совет. Так, при его содействии для лечения у детей болезней дыхательных путей в больнице была создана соляная шахта. Общая стоимость помощи, которая поступила от Опекунского совета, составляет около 70 тыс. грн.