В Одессе открыт медцентр с полным циклом помощи недоношенным детям

Центр оказания помощи новорожденным «Колыбели надежды» открыт сегодня на базе перинатального центра Одесской областной клинической больницы в рамках национальной программы Фонда Виктора Пинчука.

Об этом УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

Одесский центр «Колыбели надежды» отличается от подобных медицинских пунктов тем, что является «первым в Украине специализированным блоком, рассчитанным на полный цикл медицинской помощи детям с экстремально низкой массой тела», - уточнил заместитель главврача больницы Николай БАЯЗИТОВ. Центр оснащен инкубаторами, причем один из них транспортный, двумя неонатальными реанимационными столами и двумя реанимационными наборами для новорожденных, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием.

«Колыбели надежды» также получили рабочую компьютерную станцию, цифровую фотокамеру и многофункциональное устройство - принтер, сканер, копировальный аппарат. Стоимость всего оборудования центра составляет более 145 тыс. долларов.

По словам замглавврача, в областном перинатальном центре принимают роды при определенных патологиях у беременных, в том числе ВИЧ-инфекции. При этом у центра самый низкий в Украине показатель заражение плода – 4,5% (в среднем по Украине, по данным Минздрава, – 8,2%).

Справка УНИАН. Согласно данным Одесского областного управления охраны здоровья, в первом полугодии 2007 года в регионе родились 12 тыс. 399 детей (за аналогичный период 2006 года – 11 тыс. 779). Из них недоношенных с экстремально низкой массой тела – 25 детей, не удалось спасти 85%. Всего в регионе за январь-июль умерли 143 новорожденных (в первом полугодии 2006 г. не удалось спасти 152).

В областной клинической больнице за первые 6 месяцев текущего года родились 2 тыс. 258 детей, не удалось спасти 38.

Программа «Колыбели надежды» реализуется уже более года. За это время открылись центры в Чернигове, Володимирце, Полтаве, Днепропетровске, Киеве, Овруче, Черновцах, Бахчисарае и Измаиле. Планируется также открытие подобных центров в Донецке и Симферополе. За время существования программы в клиниках-партнерах была оказана помощь около 16 тыс. новорожденных. В 2006 году Фонд Пинчука выделил на эти цели 2 млн. 525 тыс. грн., а в 2007 году – 9 млн. 595 тыс. грн.