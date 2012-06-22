Богатырева инициирует наработку законопроектов в здравоохранении

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырева предлагает создать рабочую группу в составе медиков, юристов, социологов, философов, психологов и других специалистов, задачей которой была бы наработка качественных законопроектов в сфере здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, свою инициативу Р.Богатырева озвучила на заседании президиума Национальной академии медицинских наук Украины.

Министр высказалась за целесообразность разработки и принятия закона о самоуправлении врачебной профессии. Она предложила НАМН с привлечением отечественных экспертов, авторитетных представителей медицинского содружества, известных врачей, зарубежных коллег, представителей всех медицинских общественных организаций подготовить соответствующий проект закона.

Также Р.Богатырева предложила членам академии на основе принципов, согласованных всем медицинским содружеством, наработать проект Доктрины здравоохранения в Украине.

В настоящем документе, по мнению Р.Богатыревой, должна быть изложена современная система взглядов на роль и значение здоровья и медицины в жизни каждого человека и всего общества. Он должен содержать совокупность научно обоснованных мероприятий по сохранению здоровья, безопасных условий среды жизнедеятельности человека, организации медицинского обслуживания, предоставления медицинской помощи. Кроме того, в доктрине должны быть определены приоритеты здравоохранения в государственной политике, стратегия и основные направления ее развития, а также цель и задачи медицинской отрасли в современном виденье, пути достижения их через государственную политику, ожидаемые результаты до 2020 года и в дальнейшей перспективе.

По мнению вице-премьера, особое внимание стоит уделить вопросам объединения усилий и знаний юристов и медиков для создания надлежащей жизнеспособной нормативно-правовой базы и повышения эффективности и качества законотворческого процесса в сфере здравоохранения, для этого и предлагается создать рабочую группу.

На заседании было принято решение о создании такой группы.