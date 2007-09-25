Украинцы не верят, что их могут вылечить от туберкулеза

Почти 100% населения Украины поинформированы относительно такого заболевания как туберкулез. В то же время уровень осведомленности относительно симптомов на ранних стадиях развития болезни достаточно низкий – 84% респондентов уверены, что основным симптомом туберкулеза является кашель, тогда как на ранних стадиях этого заболевания кашля не наблюдают. Об этом шла речь на сегоднешней пресс-конференции, где было озвучено социологические исследования, проведенные по заказу Благотворительного Фонда СКМ “Развитие Украины”.

Как сообщает корреспондент УНИАН, мониторинг имел сравнительный характер – опрашивали жителей из всех областей страны (2 000 респондентов) и, отдельно, жителей Донецкой области (800 респондентов).

Целью исследований было, в частности, выяснить насколько актуальна проблема туберкулеза в сознании украинцев, как относятся к больным в обществе, а также уровень доверия к отечественной медицине.

По данным социологического мониторинга, ни один из опрошенных не верит, что заболев туберкулезом, сможет получить всю необходимую помощь по месту жительства. Лишь 28 % украинцев знают, что диагностика и лечение туберкулеза бесплатны, а свыше 30 % считают лечение - дорогим удовольствием. Один из парадоксов, который засвидетельствовало социологическое исследование, – люди доверяют врачам, но не верят в то, что им окажут квалифицированную медицинскую помощь. В то же время треть дончан считают, что шанс заболеть на туберкулез для них вполне реален. Это достаточно высокий показатель, по сравнению с другими регионами страны.

Относительно отношения к туберкулезным больным, то больше половины респондентов на вопрос: “Приняли бы Вы на работу человека, туберкулезного больного?”, ответили – нет, 23% ушли от ответа. В Донецкой области уровень толерантности к таким больным еще ниже – 61% отказали бы “туберкулезнику” в рабочем месте.

По оценкам граждан, самым эффективным фактором в борьбе с туберкулезом станет улучшение социально-экономической ситуации в Украине (73% опрошенных).

За время работы горячей телефонной линии, которая работает в рамках информационной кампании “Остановим туберкулез”, наибольшее количество звонков - из Киева и Киевской области, менее всего – 1 звонок - из Луцка.

Почти 100% населения Украины поинформированы относительно такого заболевания как туберкулез. В то же время уровень осведомленности относительно симптомов на ранних стадиях развития болезни достаточно низкий – 84% респондентов уверены, что основным симптомом туберкулеза является кашель, тогда как на ранних стадиях этого заболевания кашля не наблюдают. Об этом свидетельствуют социологические исследования, проведенные по заказу Благотворительного Фонда СКМ “Развитие Украины”.

Как сообщает корреспондент УНИАН, мониторинг имел сравнительный характер – опрашивали жителей из всех областей страны (2 000 респондентов) и, отдельно, жителей Донецкой области (800 респондентов).

Целью исследований было, в частности, выяснить насколько актуальна проблема туберкулеза в сознании украинцев, как относятся к больным в обществе, а также степень доверия к отечественной медицине.

По данным социологического мониторинга, ни один из опрошенных не верит, что заболев на туберкулез, сможет получить всю необходимую помощь по месту жительства. Лишь 28 % украинцев знают, что диагностика и лечение туберкулеза безплатны, а свыше 30 % считают лечение - дорогим удовольствием. Один из парадоксов, который засвидетельствовало социологическое исследование, – люди доверяют врачам, но не верят в то, что им окажут квалифицированную медицинскую помощь. В то же время треть дончан считают, что шанс заболеть на туберкулез для них вполне реален. Это достаточно высокий показатель, сравнительно с другими регионами страны.

Относительно отношения к туберкулезным больным, то больше половины респондентов на вопрос: “Приняли бы Вы на работу туберкулезного больного?”, ответили – нет, 23% ушли от ответа. В Донецкой области уровень толерантности к таким больным еще ниже – 61% отказали бы “туберкулезнику” в рабочем месте.

По оценкам граждан, самым эффективным фактором в борьбе с туберкулезом станет улучшение социально-экономической ситуации в Украине - 73% опрошенных.

За время работы горячей телефонной линии, которая работает в рамках информационной кампании “Остановим туберкулез”, наибольшее количество звонков - из Киева и Киевской области, менее всего – 1 звонок - из Луцка.