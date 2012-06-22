В программу профилактики ВИЧ-инфекции внесены изменения

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено расширение сферы применения метода заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) с целью уменьшения риска ВИЧ-инфицирования и повышения склонности к антиретровирусной терапии среди потребителей инъекционных наркотиков, в том числе путем: проработки основных принципов проведения ЗПТ и мониторинга ее эффективности; внедрения применения жидких форм лекарственных средств в программу ЗПТ; обустройства средствами контроля кабинетов ЗПТ; изучения вопроса о создании реестра потребителей опиоидных инъекционных наркотиков, которым предоставляются услуги по проведению ЗПТ; проведения мониторинга эффективности внедрения ЗПТ в Украине; изучения и обобщения эффективности ЗПТ и альтернативных методов лечения наркозависимости.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 июня заместительная поддерживающая терапия в Украине внедрена на базе 126 лечебных заведений, подчиненных Министерству здравоохранения для 6126 наркозависимых (метадон получают 5327 пациентов, бупренорфин - 799). Среди них 2735 (44,6%) - ВИЧ-инфицированные, 3403 (55,2%) - больные вирусными гепатитами (В и С), 1055 (17,2%) - больные туберкулезом. Антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции получают 778 человек.

Целесообразность дальнейшего внедрения заместительной поддерживающей терапии подтверждена ее позитивными результатами: уменьшение количества пораженных ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (в 2006 году среди 33 094 обследованных потребителей инъекционных наркотиков обнаружено 16,5% ВИЧ-инфицированных, в 2010 году среди 34 749 обследованных потребителей инъекционных наркотиков обнаружено 13,34% ВИЧ-инфицированных); уменьшение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2009 годом при увеличении количества тестирований на ВИЧ-инфекцию в уязвимых группах с 2006 г. по 2010 г. на 25,7%); повышение склонности ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков к антиретровирусному и противотуберкулезному лечению (778 пациентов получают антиретровирусную терапию, 1055 - противотуберкулезную терапию).

Кроме того, в записке отмечается, что положительным является улучшение физического и психического состояния пациентов и повышение их социального статуса: из 6127 пациентов ЗПТ трудоустраивался 2061 человек, 1828 человек создали семьи, 207 человек родили здоровых детей.

На 2013 год запланировано предоставить услуги ЗПТ для 20 тысяч человек. Для этого запланированы расходы из государственного бюджета в объеме 19409,84 тыс. грн, в том числе 5077,8 тыс. грн на закупку метадона гидрохлорида и 14332 тыс. грн - бупренорфина гидрохлорида.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 5 июня.