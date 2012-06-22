Украина инициирует создание Экологической Конституции Земли.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, выступая на пленарном заседании Конференции ООН по устойчивому развитию „Рио+20” в Рио-де-Жанейро.

По его словам, для достижения целей устойчивого развития Украина считает целесообразным начать процесс подготовки проекта концепции Экологической Конституции Земли и его публичного обсуждения. Основать на базе ЮНЕП Всемирную Экологическую Организацию.

Кроме того, Украина выступает за введение процесса экологизации образования во всех учебных заведениях с целью подготовки специалистов для устойчивого развития, повышения уровня экологического образования населения. Принятие 10-летних рамок политики стабильного потребления и производства.

«Мы приветствуем шаги международного содружества, направленные на утверждение универсальной международной экологической организации, введение Экологической Конституции Земли и поддержку украинских инициатив», - сказал министр

Он подчеркнул, что сегодня мир переживает период значительных общественных изменений. Перед государствами, правительствами, мировыми лидерами возникают новые вызовы. В мире, особенно во времена экономического кризиса, к сожалению, углубляются тенденции к обнищанию и неравенству, истощению природных ресурсов и экологическим катастрофам.

«Первоочередная и амбициозная цель ООН – развитие экономики и сохранение окружающей среды для улучшения условий жизни и благосостояния населения планеты Земля, урегулирование сложных и взаимосвязанных проблем обеспечения устойчивого развития, руководствуясь высокими этическими и моральными принципами», - подчеркнул Э.Ставицкий.

По его словам, результаты этой работы должны заложить фундамент для лучшего будущего, в частности поддержать инициативы о внедрении устойчивой энергетики, воплотить меры по защите и сохранению ресурсов Мирового Океана, неистощаемому потреблению и производству, ликвидации голода, обеспечению доступа к водным ресурсам и устойчивому развитию населенных пунктов, а главное – предотвратить глобальные изменения климата.

Э.Ставицкий отметил, что Украина поддерживает внесенные в проект Итогового документа "Рио+20" предложения Европейского Союза, особенно Франции, а также Бразилии, Сербии, Чили, Таиланда, Турции, Республики Корея и других стран о реформировании системы глобального экологического управления путем увеличения роли Программы ЮНЕП, превращении ее в специализированное агентство ООН или создании на ее базе Всемирно Экологической Организации. «Считаем, что предложения Украины и некоторых других государств о создании Совета Экологической Безопасности (или делегировании мандата по вопросам экологической безопасности действующему Совету Безопасности ООН), основании Международного Экологического Суда и Международного Экологического Банка, а также других институтов глобального экологического управления заслуживают внимания и поддержки», - подчеркнул украинский министр.

«Украина готова и в дальнейшем выступать надежным партнером в консолидации международной деятельности в сфере устойчивого развития, преодолении последствий мирового финансово-экономического и продовольственного кризиса, вызовов, обусловленных изменением климата, и предотвращении других глобальных угроз человечеству в будущем», - сказал Э.Ставицкий.