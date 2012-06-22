Богатырева рассказала о пяти приоритетах в здравоохранении

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева считает, что реализация приоритетов развития здравоохранения даст возможность увеличить до 2020 года среднюю продолжительность жизни украинца до 72 лет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, об этом она сказала в своем выступлении на заседании Президиума Национальной академии медицинских наук Украины, представляя пять основных приоритетов развития здравоохранения на период до 2020 года.

По ее словам, реализация приоритетов должна привести не только к увеличению средней продолжительности жизни, но и к постепенному росту рождаемости и снижению уровня смертности, улучшению показателей репродуктивного здоровья – уменьшению детской смертности на 12% и материнской – на 50% от нынешнего уровня. В свою очередь, заметила министр, это приведет к увеличению населения Украины.

Р.Богатырева также заметила, что среди ключевых задач развития системы здравоохранения, которые необходимо решить до 2020 года, является поэтапное увеличение государственного финансирования здравоохранения за этот период до 5% от ВВП. Также необходима конкретизация и установление государственных гарантий предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи. Среди задач и формирования системы здравоохранения, ориентированного на удовлетворение справедливых потребностей населения в медицинской помощи.

Приоритетными направлениями развития системы здравоохранения, которые вытекают из поставленных задач, вице-премьер-министр определила: проведение структурной перестройки системы медицинской помощи, исходя из нужд населения; модернизацию технического и технологического оснащения учреждений здравоохранения; улучшение кадрового обеспечения отрасли и мотивации медицинского персонала; улучшение обеспечения людей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; стимулирование здорового образа жизни.