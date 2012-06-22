В ближайшие дни в Украине - чрезвычайная пожарная опасность
10:57, 22 июня 2012Страна
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Предупреждает Укргидрометцентр
В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части Украины и большинстве центральных областей 22-23 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 24-25 июня чрезвычайная пожарная опасность местами сохранится.
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