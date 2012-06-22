В ближайшие дни в Украине - чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части Украины и большинстве центральных областей 22-23 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 24-25 июня чрезвычайная пожарная опасность местами сохранится.