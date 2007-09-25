В Киеве началась неделя ”Здоровое сердце”

Акция "Здоровое сердце", которая будет длиться неделю, посвящена Всемирному дню сердца, который будут отмечать 30 сентября. Организовали мероприятие Киевский городской центр здоровья и Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения столичной горгосадминистрации.

С 23 до 28 сентября киевляне смогут измерять давление не только в медицинских учреждениях, но и на больших предприятиях, во многих музеях, даже на улицах и станциях метро.

В Подольском, Печерском, Шевченковском и Оболонском районах (которые вошли в Старокиевское территориально-медицинское объединение) пункты измерения давления будут действовать постоянно.

Кияни