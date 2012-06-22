В препаратах для похудения - сильные психотропы

Столичный УБОП задержал участников организованной преступной группы с международными связями, которые занимались поставками и продажей препаратов для похудения, содержащих в своем составе психотропное вещество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, к правоохранителям обратилась жительница Киева и сообщила, что приобрела в одном из интернет-магазинов препарат для похудения, который вызвал у нее побочные действия. Аналогичные жалобы были и у ее подруг, которые тоже принимали таблетки.

По результатам исследований, в составе препарата было обнаружено психотропное вещество – сибутрамин, обращение которого на территории Украины запрещено.

Сибутрамин является сильным стимулятором центральной нервной системы. Препараты с содержанием этого вещества уменьшают аппетит за счет угнетения соответствующего центра головного мозга и имеют косвенное психотропное воздействие.

Участники преступной группы, лидером которой был житель Винницы, а в состав вошли еще двое винничан и уроженец Ирака, организовали канал поставки психотропных препаратов из Китая.

Для заказа препаратов, обсуждения количества и цены товара организатор связывался с гражданином Китая с помощью Skype. Доставка осуществлялась преимущественно грузовыми кораблями в Одессу с сокрытием от таможенного контроля.

Для распространения незаконного товара было создано несколько Интернет-магазинов.

Во время обысков правоохранители изъяли 11 тыс. 356 блистеров, в которых содержится 166 тыс. 822 капсулы. Рыночная стоимость изъятого - от 3 до 5 млн грн.

Также изъято 54 тыс. долларов США и более 100 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.