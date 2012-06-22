Матери Александры Поповой возвращены документы ее дочери

Матери жестоко избитой в Николаеве Александры Поповой Алле Гудзь возвращены документы ее дочери.

Об этом УНИАН сообщила А.Гудзь.

По ее словам, документи привезли журналисты Первого Национального телеканала.

В частности, отметила А.Гудзь, сегодня журналистка и оператор Первого Национального телеканала приехали к ней и передали заграничный и гражданский паспорт дочери, а также загранпаспорт тети Александры Ирины Цветухиной. Все документы, по словам А.Гудзь, в порядке, а журналистам их передал лично Рейко Опитц, который прилетал в Киев на своем самолете.

Как сообщалось, 16 июня А.Гудзь заявила, что немецкий благотворитель Р.Опитц, пообещавший организовать А.Поповой курс реабилитации в Европе, 24 мая забрал паспорта девушки (заграничный и украинский), а также загранпаспорт И.Цветухиной, которая должна была лететь вместе с Сашей в Германию, для оформления визы, и за их возврат требует 24 тыс. евро.

По словам А.Гудзь, он утверждает, что столько стоят услуги профессора клиники «Шарите» Лутца Хармса, визит которого к А.Поповой организовал Р.Опитц.

Позднее медиа-группа "Berliner TagesZeitung" распространила заявление, что Р.Опитц и его медиа-группа прекращают помощь А.Поповой «из-за неблагодарного поведения ее матери» и обещают вернуть ее документы.

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель Р.Опитц предложил свое содействие в отправке А.Поповой в Германию для прохождения лечения.